Supertalent zmieni reprezentację? Selekcjoner wściekły na agenta

Tuż przed rewanżowym meczem Rakowa Częstochowa z FC Kopenhaga w czwartej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów doszło do ogromnego zamieszania wokół supertalentu z ekipy "Lwów". Agent Roony'ego Bardghjiego szantażuje selekcjonera reprezentacji Szwecji, że jego zawodnik może... zmienić reprezentację!

17-letni Bardghji grał dotychczas w reprezentacjach Szwecji do lat 17 i 21. Agent piłkarza domaga się jednak, by jego podopieczny otrzymał powołanie do pierwszej kadry Niebiesko-Żółtych już na wrześniowe spotkania z Estonią i Austrią w eliminacjach mistrzostw Europy. W przeciwnym razie utalentowany pomocnik może... zmienić barwy narodowe i zagrać dla Danii!

ZOBACZ TAKŻE: Hajto przed meczem Rakowa w Kopenhadze. Jakie szanse daje mistrzom Polski?

- Wiemy, że zmiana barw narodowych jest możliwa i kto wie, czy tak się nie stanie, jeśli kierownictwo szwedzkiej kadry nie wykaże nim zainteresowania - powiedział Ahmed El Ali, agent zawodnika, w rozmowie z FotbollDirekt.

Komentarze menadżera rozwścieczyły selekcjonera reprezentacji Szwecji, Jannego Anderssona. Szkoleniowiec podkreślił, że nie zamierza ulegać szantażom - tym bardziej, że... całkiem niedawno osobiście kontaktował się z Bardghjim.

- W tej branży zawsze wiele się działo, ale to jest wyjątkowo dziwna sprawa. Nie znam tego agenta, ale ja już dłuższy czas temu byłem w Kopenhadze, oglądałem na żywo mecz "Lwów", a po nim spotkałem się osobiście z Viktorem Claessonem, Jordanem Larssonem i właśnie Roonym Bardghjim. Zawodnik doskonale wie, że się nim interesujemy. Jeśli jego agent nie ma o tym pojęcia, to coś tu jest nie tak - odpowiedział Andersson w rozmowie z "Aftonbladet".

Roony Bardghji w bieżącym sezonie rozegrał w lidze duńskiej i eliminacjach Ligi Mistrzów 11 meczów, w których strzelił 3 gole.

RI, Polsat Sport