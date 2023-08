W 2. rundzie tegorocznego US Open Iga Świątek zmierzy się z Darią Saville. Będzie to drugie w historii spotkanie obu zawodniczek. Relacja i wynik na żywo z meczu Iga Świątek - Daria Saville na Polsatsport.pl.

Świątek broni tytułu wywalczonego przed rokiem. Wtedy w finale na kortach Flushing Meadows Polka pokonała w dwóch setach Ons Jabeur. W tym roku tenisistka z Raszyna triumfowała w Roland Garros, Australian Open zakończyła na 4. rundzie, a na Wimbledonie odpadła w ćwierćfinale.

W pierwszym meczu tegorocznego US Open Świątek bez większych problemów pokonała Rebeccę Peterson 6:0, 6:1.

- Cieszę się, że zagrałam ten mecz w taki sposób, że nie marnowałam czasu. Od początku do końca grałam dobrze i solidnie, z czego jestem bardzo zadowolona. Ostatnio zagrałam kilka trzysetowych pojedynków, tak że na pewno zrobi to dużą różnicę, ale z drugiej strony w turniejach wielkoszlemowych zawsze mamy jeden dzień odpoczynku. Dlatego, nawet jeśli grałabym dłużej, to z pewnością zdążyłabym się zregenerować na mecz drugiej rundy - powiedziała po tamtym spotkaniu Świątek.

Rywalką Polki w 2. rundzie będzie Saville. Co ciekawe, Australijka do 2014 roku reprezentowała barwy Rosji, w której się urodziła. Jej największym sukcesem w US Open jest 3. runda w 2017 roku. Świątek i Saville spotkały się już raz na korcie. W 2022 roku triumfowała Polka.

Tenisistki i tenisiści rywalizujący w tegorocznym US Open będą mieli szanse na rekordowe zarobki. Warto bowiem przypomnieć, że w puli nagród nowojorskiego turnieju jest aż 65 milionów dolarów.

Finał singlowej rywalizacji pań odbędzie się w sobotę 9 września. Dzień później o tytuł powalczą panowie.

Relacja i wynik na żywo z meczu Iga Świątek - Daria Saville od godziny 18:30 na Polsatsport.pl

IM, Polsat Sport