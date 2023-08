Tenisistka z Poznania na otwarcie turnieju na nowojorskich kortach w znakomitym stylu odprawiła Alaksandrę Sasnowicz, wygrywając 6:3, 6:1. Teraz poprzeczka, przynajmniej teoretycznie, będzie ustawiona znacznie niżej. Jennifer Brady zajmuje w światowym rankingu dopiero 433. miejsce, co oznacza, że do Linette traci aż 409 pozycji.

Amerykanka jest jednak znacznie groźniejszą zawodniczką, niż mogłoby to wskazywać miejsce w zestawieniu WTA. Mówimy przecież o tenisistce, która nie tak dawno dochodziła do półfinału US Open (2020) i finału Australian Open (2021). Jej karierę mocno wyhamowały problemy zdrowotne, ale Brady potrafiła już w tym sezonie wygrywać z dużo wyżej rozstawionymi rywalkami, by przypomnieć choćby jej zwycięstwo nad Jeleną Ostapenko podczas turnieju w Montrealu.

Magda Linette mierzyła się dotychczas z Jennifer Brady czterokrotnie i... dwukrotnie była górą, a dwa razy musiała uznać wyższość Amerykanki. Ostatni pojedynek tych tenisistek odbył się w 1/8 finału turnieju WTA w Lexington w 2020 roku. Brady wygrała wówczas z poznanianką 6:2, 6:3. Jak będzie tym razem?

Relacja i wynik na żywo z meczu Magda Linette - Jennifer Brady na Polsatsport.pl. Początek nie wcześniej niż o godz. 0:00 czasu polskiego.

RI, Polsat Sport