Wyjątkowo trudne zadanie czeka Magdalenę Fręch w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. Polka zmierzy się z Czeszką Karoliną Muchovą, finalistką tegorocznego French Open. Relacja i wynik na żywo z meczu Magdalena Fręch - Karolina Muchova na Polsatsport.pl.

Tenisistka z Łodzi osiągnęła już życiowy sukces na nowojorskich kortach, gdyż po raz pierwszy w karierze udało jej się przebrnąć przez pierwszą rundę US Open. Fręch odprawiła po trzysetowym starciu Amerykankę Emmę Navarro. Apetyt Polki z pewnością rośnie w miarę jedzenia, ale teraz poprzeczka będzie ustawiona znacznie wyżej.

Karolina Muchova to w tej chwili dziesiąta rakieta świata, która w bieżącym sezonie spisuje się znakomicie. Czeszka to finalistka tegorocznego turnieju na kortach Rolanda Garrosa, a tuż przed US Open zameldowała się również w finale w Cincinnati. W pojedynku z Magdaleną Fręch będzie więc zdecydowaną faworytką.

Dotychczas Polka i Czeszka mierzyły się tylko raz - w ubiegłorocznym turnieju Billie Jean King Cup. Górą była wówczas Karolina Muchova, która wygrała w dwóch setach 6:2, 6:2. Jak będzie tym razem?

Relacja i wynik na żywo z meczu Magdalena Fręch - Karolina Muchova na Polsatsport.pl. Początek meczu o godzinie 17.00.

RI, Polsat Sport