Zawodnik ligi rosyjskiej o zakazie gry w kadrze: Ta decyzja jest głupia!

Martin Gernat, brązowy medalista olimpijski z Pekinu, zamknął sobie drzwi do drużyny narodowej, przenosząc się do Rosji. Zdaniem hokeisty, decyzja władz Związku o zakazie powoływania graczy z tej ligi jest skrajnie krzywdząca dla sportowców.

30-letni Gernat od najbliższego sezonu będzie zawodnikiem Łokomotiwu Jarosław, klubu grającego w KHL. Oznacza to, że brązowy medalista ostatnich zimowych igrzysk olimpijskich nie będzie już powoływany do drużyny narodowej. Słowacki Związek Hokeja na Lodzie tuż po zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę podjął bowiem decyzję o całkowitym zerwaniu relacji ze swoim rosyjskim odpowiednikiem. Zawodnicy, grający w KHL, również musieli liczyć się z tym, że drzwi do kadry będą dla nich zamknięte.

Martin Gernat, który doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że wyjazd do Rosji oznacza dla niego rozbrat z drużyną narodową, postanowił... zaatakować krajową federację.

- Zgadzam się, że ta decyzja jest głupia. Nie chciałbym się na ten temat zbyt długo rozwodzić, ale po prostu nie rozumiem, dlaczego zawodnicy, którzy chcą się rozwijać, spotykają się z czymś takim. Każdy z nas marzy przecież o grze w reprezentacji - powiedział Gernat w rozmowie z rosyjskim portalem AllHockey.

Słowak był dwukrotnym mistrzem Czech w barwach Ocelari Trzyniec. W 2011 roku został wybrany ze 122. numerem w drafcie NHL przez Edmonton Oilers, ale w najlepszej lidze świata nie rozegrał ani jednego meczu.

RI, Polsat Sport