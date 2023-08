Beach Pro Tour Futures Warsaw: Kliknij i oglądaj!

W tym roku Plaża Wilanów tętnić będzie siatkarskim życiem przez dwa tygodnie. Wszystko dlatego, że rozegrane zostaną dwa turnieje Beach Pro Tour Futures a do Warszawy po raz kolejny zawitają plażowe pary z całego globu. Co najważniejsze, w obu wydarzeniach nie zabraknie szerokiego grona reprezentantów i reprezentantek Polski, a to na ich występy kibice czekają najbardziej. Pierwsi do rywalizacji przystąpią siatkarze, a ich turniej rozegrany zostanie na przełomie sierpnia i września. W czwartek, 31 sierpnia rozegrane zostaną kwalifikacje, a od piątku, 1 września rozpocznie się turniej główny.

W Warszawie zagrają duety z kilkunastu krajów całego świata. Co jest istotne, w rozgrywkach turnieju głównego miejsce zapewnione mają aż cztery polskie duety: Maciej Rudol i Paweł Lewandowski, Miłosz Kruk i Michał Korycki, Aleksander Czachorowski i Filip Lejawa oraz Piotr Groszek i Igor Ciemachowski. Ta ostatnia dwójka zagra w tej fazie dzięki dzikiej karcie. Warto przypomnieć, że Michał Korycki w ubiegłym roku w Wilanowie miał okazję zdobyć swój pierwszy medal na arenie międzynarodowej i z Michałem Kądziołą wskoczył na najniższy stopień podium.

Polska ma szanse na kolejne miejsca w turnieju głównym. Od kwalifikacji swój udział w VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Paliwa rozpoczną dwie kolejne polskie pary: Mateusz Florczyk i Artem Besarab oraz Maciej Kałuża i Filip Brandt. Tuż przed turniejem eliminacyjnym może okazać się, że ze względu na absencję duetów zagranicznych w kwalifikacjach będą mogły zagrać duety z listy rezerwowych. Tę otwierają dwie biało-czerwone pary: Szymon Beta i Szymon Pietraszek oraz Andrzej Paszkowski i Martin Chiniewicz. Zwracając uwagę na turnieje z cyklu Futures rozgrywane wcześniej, mają one spore szanse przystąpić do rywalizacji. Na liście znajduje się również duet Piotr Ilewicz i Tomasz Wołoszuk.W ubiegłym roku w Wilanowie można było oglądać tylko zmagania mężczyzn.

Tymczasem w tym roku tydzień po męskich zawodach, w czwartek 7 września rozpocznie się turniej kobiet. Pierwszy dzień to oczywiście kwalifikacje, natomiast od piątku toczyć się będą zmagania w turnieju głównym. Turniejową "jedynką" będą Katarzyna Kociołek i Marta Łodej. Obok nich w turnieju głównym zagrają trzy inne biało-czerwone duety: Melania Marcinowska i Nicole Jochym, Małgorzata Ciężkowska i Urszula Łunio oraz Julia Kielak i Maja Kruczek. Warto zwrócił uwagę zwłaszcza na tę drugą młodą parę. Zaledwie kilka dni temu dwójka Ciężkowska/Łunio sięgnęła po mistrzostwo Europy do lat 20.



Do rywalizacji w kwalifikacjach przystąpi jeszcze jeden polski duet: Patrycja Jundziłł i Kinga Legieta. Na swoją szansę na liście rezerwowej czekają Wiktoria Deeg i Agata Ceynowa, a także Aneta Kaczmarek i Julia Gierczyńska, Justyna Tylutki i Agnieszka Wołoszyn oraz dalej plasujące się Karina Jakuć i Aleksandra Zdon. Podobnie, jak w przypadku siatkarzy, miejsce w kwalifikacjach uzyskają w przypadku, gdy nie zgłoszą się do nich inne zgłoszone pary. Czekają nas dni pełne siatkówki plażowej na najwyższym poziomie, a pierwsze spotkania będzie można oglądać już od samego rana. Mecze medalowe z każdego z turniejów będzie można oglądać na antenach sportowych Polsatu. Wstęp jest bezpłatny.

VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Paliwa - harmonogram mężczyźni:



31.08.23 czwartek

8:00 - 18:00 eliminacje do turnieju głównego



01.09.23 piątek

08:00 - 18:00 turniej główny



02.09.23 sobota

08:00 - 11:30 turniej główny

11:30 - 14:40 runda 12

14:40 - 18:00 ćwierćfinały



03.09.23 niedziela

08:40 półfinał

09:30 półfinał

12:00 mecz o 3. miejsce

13:00 finał



VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Paliwa - harmonogram kobiety:



07.09.23 czwartek

8:00 - 18:00 eliminacje do turnieju głównego



08.09.23 piątek

08:00 - 18:00 turniej główny



09.09.23 sobota

08:30 - 11:30 turniej główny

11:30 - 14:40 runda 12

14:40 - 18:00 ćwierćfinały



10.09.23 niedziela

08:40 półfinał

09:30 półfinał

12:00 mecz o 3. miejsce

13:00 finał

pzps.pl