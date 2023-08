Dodatkowy zawodnik w reprezentacji Polski siatkarzy? Prezes zdradził kulisy!

Polscy siatkarze udanie rozpoczęli mistrzostwa Europy. W pierwszym spotkaniu pewnie ograli Czechów 3:0. W kolejnych meczach fazy grupowej zmierzą się jeszcze z Holandią, Macedonią Północną, Danią oraz Czarnogórą.

W studiu Polsatu Sport eksperci rozmawiali nie tylko o występach poszczególnych siatkarzy, ale również o ciekawej sytuacji związanej z Mateuszem Porębą, który nie zmieścił się w kadrze na mistrzostwa Europy. Polski środkowy mimo to przebywa razem z pozostałymi kadrowiczami.

- Trener Grbić długo się zastanawiał, co zrobić z powołaniami. Czy iść tradycyjnie w czterech przyjmujących i czterech środkowych, czy może jednak spróbować pięciu przyjmujących. Istnieje przepis o jednej ewentualnej zmianie medycznej w trakcie turnieju. Grbić patrzy w perspektywie turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich. Żeby praca trzech środkowych nie była zbyt duża, to właśnie po to jest ten czwarty - też do treningu. Jeśli coś by się stało, to nie trzeba będzie szukać dodatkowego środkowego wśród przyjmujących - powiedział prezes PZPS Sebastian Świderski.

Turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich odbędzie się w dniach 30 września - 8 października w Chinach. Czy Poręba również się tam wybierze?

- Na temat Chin nie rozmawialiśmy, ale jest taka szansa - odparł krótko Świderski.

