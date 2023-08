Faith Kipyegon się nie zatrzymuje. Nowe cele biegaczki przyprawiają o zawrót głowy

Kipyegon, razem z inną złotą z Budapesztu Mary Moraą (800 m), była witana i fetowana na lotnisku w Nairobi jak bohaterka narodowa - przez przedstawicieli władzy, kibiców oraz zespół taneczny występujący w tradycyjnych kenijskich strojach. Obydwie biegaczki otrzymały specjalne naszyjniki kwiatowe.

29-letnia Kipyegon pobiła w tym roku już trzy rekordu globu - na 1500 m we Florencji 2 czerwca podczas mityngu Diamentowej Ligi (3.49,11), na 5000 m 9 czerwca w Paryżu (14.05,20) i w końcu na milę - 21 lipca w Monako (4.07,64). Nic dziwnego, że chce być także najlepsza na 10 000 m. Ten rekord należy od 2021 r. do Etiopki Letesenbet Gidey (29.01,03).

„Rekordy świata zmieniły mnie jako sportowca, dały ogromną motywację do cięższych treningów. Robię to nie tylko po to, by być lepszą, by wpisać moje wyniki w światowe tabele, ale także po to, by pokazywać młody kobietom, dziewczynom, że wszystko w życiu jest możliwe. W Paryżu chcę wygrać na trzech dystansach. Oczekujcie ode mnie więcej, cały czas jestem silna… Idę powoli w kierunku, jaki sobie wyznaczyłam. Po igrzyskach zamierzam biegać maratony” - powiedziała cytowana na portalu „Nation” Kipyegon po przylocie do Nairobi.

Medal na 1500 m z MŚ z Budapesztu dedykowała trenerowi Patrickowi Sangowi (były biegacz 3000 m przez przeszkody, wicemistrz olimpijski z Barcelony), a krążek za triumf na 5000 mężowi Timothy’emu Kitum. Obydwa sukcesy będzie celebrować z najwierniejszym swoim kibicem - pięcioletnią córeczką Alyne.

AŁ, PAP