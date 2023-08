Będą to szalenie istotne spotkania, biorąc pod uwagę fatalny początek naszych piłkarzy w tegorocznych eliminacjach. Wystarczy powiedzieć, że ekipa Santosa w trzech spotkaniach uzbierała zaledwie trzy punkty za zwycięstwo z Albanią 1:0. Biało-Czerwoni przegrali natomiast na wyjeździe z Czechami 1:3 oraz Mołdawią 2:3. Zwłaszcza to drugie niepowodzenie odbiło się szerokim echem i przez większość kibiców, ekspertów oraz dziennikarzy nazwane zostało "kompromitacją".

Polacy w tamtym starciu ze znacznie niżej notowanym rywalem prowadzili już 2:0 i wydawało się, że będą dążyć do kolejnych trafień. Nic bardziej mylnego. Ambitni gospodarze nie tylko doprowadzili do wyrównania, ale zdobyli zwycięską bramkę. Po tamtym meczu sytuacja Polaków w grupie jest zła - dopiero przedostatnie miejsce w tabeli przed outsiderem z Wysp Owczych i trzy punkty straty do drugiej Albanii.

Z grupy na Euro awansują dwie najlepsze drużyny. Do końca eliminacji zostało jeszcze pięć meczów. Dwa najbliższe odbędą się już we wrześniu - z Wyspami Owczymi na PGE Narodowym (07.09) oraz trzy dni później w Albanii. Obie konfrontacje odpowiedzą na pytanie, czy podopieczni Santosa będą mieć jeszcze realne szanse na wywalczenie promocji na mistrzostwa Starego Kontynentu.

Doświadczony portugalski szkoleniowiec ogłosił właśnie listę nazwisk, która zjawi się na najbliższym zgrupowaniu. Wśród powołanych nie brakuje rzecz jasna największych gwiazd z Robertem Lewandowskim, Wojciechem Szczęsnym i Piotrem Zielińskim na czele. Zaskakiwać może natomiast powołanie Grzegorza Krychowiaka i Kamila Grosickiego, którzy dotychczas nie potrafili znaleźć uznania w oczach Santosa.

Kadra reprezentacji Polski:

Bramkarze: Bartłomiej Drągowski, Łukasz Skorupski, Wojciech Szczęsny

Obrońcy: Bartosz Bereszyński, Matthew Cash, Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Paweł Dawidowicz, Jakub Kiwior, Mateusz Wieteska,

Pomocnicy: Kacper Kozłowski, Grzegorz Krychowiak, Bartosz Slisz, Karol Linetty, Damian Szymański, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Kamil Grosicki, Jakub Kamiński, Adrian Benedyczak, Michał Skóraś, Nicola Zalewski,

Napastnicy: Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Karol Świderski