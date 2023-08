Liga Europy: Ajax - Łudogorec. Relacja i wynik na żywo

Piłkarze Ajaksu chcą dopełnić formalności i awansować do fazy grupowej Ligi Europy po efektownym zwycięstwie w pierwszym meczu czwartej rundy eliminacji z Łudogorcem aż 4:1. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Tylko kataklizm mógłby odebrać piłkarzom z Amsterdamu szanse na grę w Lidze Europy, po tym jak w pierwszym starciu utytułowany klub z Niderlandów wygrał różnicą aż trzech goli. Oczywiście futbol szybko uczy pokory i jego historia pokazywała nam wiele szalonych scenariuszów, jednak w tym przepadku byłby to scenariusz rodem z science-fiction.

Ajax jest z pewnością podrażniony brakiem możliwości gry w Lidze Mistrzów w tym sezonie, ale wydaje się, że gra w Lidze Europy daje szanse na duży sukces - może nawet dojście do finału. Najpierw trzeba jednak postawić kropkę nad "i" w rywalizacji z bułgarskim klubem i awansować do fazy grupowej. Kto wie, być może to właśnie Ajax będzie rywalem Rakowa Częstochowa, który po odpadnięciu z eliminacji Champions League, zagra w europejskich pucharach drugiej kategorii.

Łudogorec nie ma nic do stracenia i z pewnością będzie chciał pokazać się z jak najlepszej strony. Bułgarzy nie zostaną z niczym, ponieważ mają już zapewniony udział w fazie grupowej Ligi Konferencji. To z kolei potencjalny rywal Legii Warszawa, która walczy o dostanie się do tych rozgrywek.

KN, Polsat Sport