Liga Konferencji: Besiktas - Dynamo Kijów. Relacja i wynik na żywo

Mecz, który rozegrany został w Bukareszcie ze względu na wojnę w Ukrainie, dostarczył wielu emocji. Drużyna z Turcji dwukrotnie wychodziła na prowadzenie, ale za każdym razem gospodarze doprowadzali do remisu. Dopiero trafienie w 95. minucie sprawiło, że Besiktas mógł cieszyć się z wygranej.

Jednobramkowe zwycięstwo nie daje jeszcze pewności w kontekście awansu. Faworytami niewątpliwie są miejscowi, którzy w ostatnim meczu ligowym zremisowali u siebie z Pendiksporem 1:1. Drużyna ze Stambułu po dwóch rozegranych spotkaniach posiada w swoim dorobku cztery punkty.

Z kolei piłkarze z Kijowa po dwóch wygranych, ponieśli pierwszą porażkę, ulegając na wyjeździe Odessie 2:3. Co ciekawe, przebieg tamtego meczu był niemal identyczny do przegranej z Besiktasem. Otóż Dynamo dwukrotnie doprowadzało do wyrównania, aby stracić trzeciego gola w 90. minucie.

Triumfator tego dwumeczu zamelduje się w fazie grupowej Ligi Konferencji i będzie potencjalnym rywalem Legii Warszawa, jeżeli ta upora się z duńskim Midtjylland. Przegrany zostanie z niczym.

KN, Polsat Sport