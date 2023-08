Liga Konferencji: Club Brugge - Osasuna. Relacja i wynik na żywo

Pamiętamy, jak zespół z Brugii kapitalnie radził sobie w ubiegłorocznej edycji Ligi Mistrzów, będąc rewelacją fazy grupowej. Belgowie zajęli wówczas drugie miejsce i zameldowali się w 1/8 finału kosztem Bayeru Leverkusen i Atletico Madryt.

W tym sezonie Club Brugge jest zmuszone walczyć w kwalifikacjach do fazy grupowej Ligi Konferencji. Ostatnim przystankiem po wyeliminowaniu duńskiego Aarhus oraz islandzkiego Akureyri jest Osasuna. Hiszpanie nie musieli rywalizować we wcześniejszych rundach.

Ekipa z Pampeluny musiała jednak uznać wyższość rywali na swoim boisku i w rewanżu potrzebuje co najmniej jednobramkowej wygranej, aby doprowadzić do dogrywki. Łatwo nie będzie, ponieważ Club Brugge imponuje w ostatnich meczach nie tylko zwycięstwami, ale również liczbą zdobywanych bramek. Wystarczy powiedzieć, że w pięciu ostatnich spotkaniach Belgowie trafiali do siatki aż 24-krotnie! W tabeli ligowej zajmują drugie miejsce z dwoma punktami straty do Anderlechtu, który jednak rozegrał jedno spotkanie więcej.

Osasuna nie strzela aż tylu goli, ale w miniony weekend potrafiła pokonać na wyjeździe Valencię 2:1 i dzięki temu poprawiła swoją sytuację w La Liga, awansując na siódme miejsce.

Relacja i wynik na żywo meczu Club Brugge - Osasuna od godz. 20:30 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport