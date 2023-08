Polscy siatkarze poznali grupowych rywali! Kto awansuje do fazy pucharowej?

Mistrzostwa świata po raz pierwszy od 20 lat, kiedy były rozegrane w brazylijskim Rio de Janeiro, odbędą się poza Europą. Gospodarzem będą trzy miasta - Tlaxcala, Huamantla i Apizaco. W zeszłym roku siatkarze plażowi rywalizowali w Rzymie. Zarówno w turnieju kobiet, jak i mężczyzn, wystąpi 48 par, podzielonych na 12 grup.

Gruszczyńska i Wachowicz, jedyne Polki, które zagrają w mistrzostwach świata, w Meksyku powalczą o poprawienie wyniku, jakim było odpadnięcie już w fazie grupowej w sierpniowych rozgrywkach europejskiego czempionatu.

W turnieju światowym powinny bez większych problemów awansować do fazy pucharowej. Trafiły do grupy E, na której czele znajdują się co prawda czwarte w światowym rankingu Australijki Mariafe Artacho Del Solar i Taliqua Clancy, jednak dwie pozostałe pary są niżej notowane od 23. w zestawieniu FIVB Polek - Hiszpanki Liliana Fernandez Steiner i Paula Soria Gutierrez (38.) oraz reprezentantki Dominikany Bethania Almanzar i Julibeth Payano (142.).

Dla Łosiaka i Bryla turniej w Meksyku będzie powrotem do wspólnej rywalizacji po kontuzji tego drugiego, której doznał on na początku lipca. Najwyżej notowany męski duet z Polski w związku z nieobecnością Bryla i gorszym wynikiem Łosiaka w mistrzostwach Europy zanotował w ostatnim czasie spory spadek w światowym rankingu i obecnie jest na 18. miejscu. W globalnym czempionacie zagra w grupie K. Rywalami biało-czerwonych będą 14. w zestawieniu FIVB kuzyni Marco i Esteban Grimaltowie z Chile, 23. argentyńscy bracia Nicolas i Tomas Capogrosso oraz 33. Francuzi Remi Bassereau i znany z parkietów PlusLigi Julieen Lyneel, były gracz Jastrzębskiego Węgla i Asseco Resovii Rzeszów.

Kantor i Zdybek, którzy grają ze sobą od maja i w rankingu zajmują dość odległe 54. miejsce, trafili natomiast do grupy F z dziewiątą parą światowego zestawienia Niemcami Nilsem Ehlersem i Clemensem Wicklerem, 26. Amerykanami Tri Schalkiem i Chaimem Bourne oraz 38. Chilijczykami Noe Araveną i Vincentem Droguett Torrealba.

Dwa najwyższej sklasyfikowane duety z każdej grupy i cztery najlepsze spośród tych, które uplasują się na trzeciej pozycji awansują do 1/16 finału. Pozostałe osiem par sklasyfikowanych na trzecim miejscu rozegra mecze o zajęcie ostatnich lokat w kolejnej rundzie.

Zwycięzcy turnieju, poza mistrzowskim tytułem, zdobędą też bezpośrednią kwalifikację na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Paryżu dla swojego kraju. Tytułu w Meksyku będą bronić Norwegowie Anders Mol i Christian Soerum oraz Brazylijki Eduarda "Duda" Lisboa i Ana Patricia Ramos.

RM, PAP