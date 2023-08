Opublikowano nowy ranking FIVB siatkarek. Polki w czołówce

Podopieczne Stefano Lavariniego wygrały pięć spotkań w mistrzostwach oraz doznały dwóch porażek. Do rankingu dołożyły tylko 6,6 pkt, bowiem niektóre zwycięstwa miały znikomą wartość. Pokonanie Węgierek 3:1 dało biało-czerwonym zaledwie... 0,01 pkt, a Ukrainek tylko 0,57. Przegrane pojedynki kosztowały już sporo - 5 pkt z Serbkami (1:3) i 6,36 z Turcją w ćwierćfinale (0:3).

Najwięcej zyskały Holenderki, które z kompletem zwycięstwem awansowały do półfinału czempionatu i otrzymały niespełna 14 pkt. Jeśli jednak zakończą udział w turnieju poza podium, może okazać się, że to, co "zarobiły" wcześniej, zostanie im odebrane.

Od pewnego czasu ranking FIVB jest aktualizowany po każdym meczu zespołów w oficjalnych międzynarodowych imprezach. Punkty są dodawane lub odejmowane na podstawie specjalnego algorytmu. Wartość zależy m.in. od samego wyniku, a także klasy rywala i rodzaju rozgrywek.

Ranking jest niezwykle ważny dla reprezentacji, które walczą o udział w igrzyskach olimpijskich. We wrześniu rozegrane zostaną trzy turnieje kwalifikacyjne (jeden z nich odbędzie się w Łodzi), w których sześć drużyn uzyska przepustki do Paryża. Francja jako gospodarz ma zapewniony występ w igrzyskach, a pozostałe pięć miejsc zostanie przydzielonych właśnie na podstawie rankingu, ale uaktualnionego dopiero po zakończonej Lidze Narodów w przyszłym roku. W pierwszej kolejności otrzymają je federacje z kontynentów, które nie będą jeszcze miały swojego przedstawiciela w gronie zakwalifikowanych reprezentacji; ten wyjątek dotyczy zwykle Afryki.

Czołówka rankingu FIVB:

1. Turcja 377,13

2. Włochy 361,45

3. USA 359,79

4. Serbia 357,41

5. Brazylia 350,76

6. Chiny 345,76

7. Polska 315,55

8. Japonia 304,83

9. Holandia 276,91

10. Dominikana 273,81

AŁ, PAP