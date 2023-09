PKO BP Ekstraklasa: Śląsk Wrocław - Jagiellonia Białystok. Relacja i wynik na żywo

Prowadząca w tabeli piłkarskiej ekstraklasy Jagiellonia zmierzy się w niedzielę ze Śląskiem we Wrocławiu. "Zdajemy sobie sprawę, jak dużo więcej pracy trzeba włożyć, by w fotelu lidera posiedzieć dłużej niż jedną kolejkę" - przyznał trener białostoczan Adrian Siemieniec. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Jego drużyna odniosła ostatnio cztery zwycięstwa z rzędu.

Niespodziewanie mecz we Wrocławiu będzie spotkaniem na szczycie ligowej tabeli. Jagiellonia jest liderem (ma jeden mecz zaległy), Śląsk nadrobił ligowe zaległości - wygrywając w środę w Szczecinie z Pogonią - i zajmuje trzecie miejsce. Między nimi jest Legia Warszawa, która z sześciu dotychczasowych kolejek nie zagrała w dwóch w związku z meczami w eliminacjach europejskich pucharów.

Szkoleniowiec Jagiellonii podkreśla, że zarówno sztab trenerski jak i piłkarze podchodzą spokojnie do sytuacji w tabeli i skupiają się na kolejnym meczu. "Nic nie zmieniamy w swoim podejściu oraz swojej pracy. Oprócz tego, że pracujemy jeszcze ciężej niż dotychczas" - mówił Siemieniec w czwartek na konferencji prasowej.

ZOBACZ TAKŻE: Fernando Santos zabrał głos ws. oferty z Arabii Saudyjskiej. Wszystko jasne

Pytany przez dziennikarzy wyraził wątpliwość, czy na przebieg niedzielnego meczu może mieć duży wpływ fakt, że Śląsk grał w tygodniu. Zwracał uwagę, że przeciwnik wygrał trzeci mecz z rzędu i jest w dobrej dyspozycji, również mentalnej. "Ale my mamy swoje cele i swoje ambicje" - powtórzył zdanie, które wyraża prawie na każdej konferencji prasowej.

"Wielu zawodników nie tylko sportowo, ale i mentalnie robi ogromny postęp, z czego jestem bardzo dumny. Jestem dumny, że mimo tego, iż są to w większości już doświadczeni piłkarze i - mogłoby się wydawać - w wielu przypadkach ukształtowani, to jednak pokazują, że mają w sobie duże pokłady ambicji i wolę, żeby być jeszcze lepszym. Za to im będę dziękował, że chcą iść do przodu" - mówił 31-letni szkoleniowiec.

Jak się wyraził, "ewolucja trwa". "Chcemy podchodzić do tego analitycznie, nie emocjonalnie (…). My nic nie będziemy deklarować, niezależnie od tego, jakie są wyniki, co tydzień skupiamy się na tym, by wygrać kolejny mecz. Wierzę, że takie podejście i patrzenie szerzej, rozwojowe patrzenie na siebie i drużynę, powoduje, że dzisiaj jesteśmy w takim momencie" - dodał Siemieniec.

W kadrze Jagiellonii nie ma większych problemów; do treningów wrócił już bośniacki obrońca Bojan Nastic, nikt nie pauzuje z powodu nadmiaru kartek.

Początek meczu Śląska z Jagiellonią we Wrocławiu - w niedzielę o godz. 12:30. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

KN, PAP