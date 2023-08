Tomasz Hajto wskazał winnego odpadnięcia Rakowa. "Zachował się fatalnie"

W pierwszym spotkaniu rozgrywanym w Częstochowie podopieczni Dawida Szwargi przegrali 0:1 po samobójczym golu Bogdana Racovitana z 9. minuty, z kolei w stolicy Danii gospodarze wyszli na prowadzenie w 35. minucie, gdy uderzeniem z dystansu popisał się Denis Vavro.

Zdaniem Tomasza Hajty błędy w obu sytuacjach popełnił bramkarz Rakowa Vladan Kovacević.

- Nie chcę szukać jednego winnego, ale bramkarz, który w ostatnich dwóch sezonach był najlepszy w lidze, popełnił błąd w pierwszym meczu, a i dzisiaj zachował się fatalnie przy golu dla Kopenhagi. To świetny bramkarz, ale świetnym się jest, kiedy w kluczowych momentach się broni, a nie puszcza - skomentował Tomasz Hajto, były reprezentant Polski, ekspert Polsatu Sport.

Pierwsza z wymienionych sytuacji miała miejsce po nabiciu Rumuna przez dośrodkowującego zawodnika FC Kopenhaga. Piłka zmieniła tor lotu i wślizgnęła się do bramki tuż obok bliższego słupka. W drugiej bramkarz mistrza Polski miał zdecydowanie więcej czasu na reakcję, bowiem Vavro uderzył z odległości około 25 metrów, wykorzystując fakt, że Kovacević ustawił się bliżej dalszego słupka pilnowanej przez siebie bramki.

W końcówce gola dla ekipy z Polski strzelił Łukasz Zwoliński, a nadzieja na wyrównanie wyniku dwumeczu odżyła. Niestety gospodarze bronili się konsekwentnie do końca i to oni ostatecznie cieszyli się z awansu do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Rakowowi pozostaje udział w fazie grupowej mniej prestiżowej Ligi Europy.

AŁ, Polsat Sport