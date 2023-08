Hubert Hurkacz przegrał mecz drugiej rundy tegorocznej edycji US Open 0:3 (2:6, 4:6, 5:7). Polaka z wielkoszlemowego turnieju wyeliminował Jack Draper, który obecnie plasuje się na 123. miejscu w rankingu ATP.

Początek meczu nie ułożył się po myśli polskiego tenisisty. Pochodzący z Wrocławia zawodnik został przełamany już w pierwszym gemie. Chociaż chwilami wydawało się, że Hurkacz będzie w stanie wrócić do gry, to Brytyjczyk w pierwszej odsłonie tego meczu okazał się zbyt mocny. Draper jeszcze raz wygrał gema serwisowego przeciwnika i zwyciężyć w secie 6:2.

Plasujący się na 17. miejscu w rankingu ATP tenisista nie mógł znaleźć odpowiedzi na grę oponenta także w kolejnej części pojedynku. Polak ponownie został przełamany już na początku seta.

Mimo że przed rozpoczęciem tego pojedynku, to Hurkacza stawiano w roli faworyta, to tenisista z Wysp lepiej prezentował się na korcie. Podobnie jak w pierwszej odsłonie, Hurkacz znowu przegrał dwa swoje gemy serwisowe. Chociaż raz udało mu się raz przełamać rywala, to i tak przegrał seta 4:6.

Podopieczny Craiga Boyntona dobrze wszedł w trzecią odsłonę meczu. Mimo to po rozegraniu trzech gemów Polak poprosił o interwencję lekarza, przez co gra musiała zostać przerwana. Hurkacz przez chwilę nie był w stanie podnieść się z krzesła. Sytuacja nie wyglądała dobrze, ale na szczęście po chwili wrocławianin wrócił na kort przy aplauzie kibiców.

Po tej sytuacji gra była wyrównana. Obaj zawodnicy skutecznie bronili swoich serwisów, aż do dziesiątego gema, w którym to Draper przełamał przeciwnika. Brytyjczyk mocnymi serwisami zapewnił sobie zwycięstwo w tym meczu. Tym samym plasujący się na 123. miejscu w rankingu ATP zawodnik wyeliminował polskiego tenisistę z wielkoszlemowego turnieju.

