ME siatkarzy 2023: Wyniki i skróty czwartkowych meczów

Czwartek to kolejny dzień rywalizacji w mistrzostwach Europy siatkarzy. Zaplanowano osiem spotkań, wśród nich dwa mecze w grupie C Czarnogóra – Holandia i Polska – Czechy. Sprawdź wyniki czwartkowych meczów ME siatkarzy 2023.

W pierwszym czwartkowym meczu grupy C Czarnogóra zmierzyła się z Holandią. Siatkarze z Czarnogóry rozpoczęli to spotkanie z animuszem (8:3) i choć faworyzowani rywale dość szybko odrobili straty (12:12), gra dość długo była wyrównana. Kluczowa dla losów seta była niesamowita seria Pomarańczowych od stanu 17:15 do 17:23, a ostateczny wynik tej partii to 19:25. W drugiej odsłonie Holendrzy odskoczyli w środkowej części – po asie Fabiana Plaka było 14:19. Seta zamknął skutecznym atakiem Gijs Jorna (18:25). W trzeciej odsłonie trener Roberto Piazza dał odpocząć swemu największemu asowi, ale i tak Nimir Abdel-Aziz był najlepiej punktującym graczem meczu (14 oczek). Czarnogórcy długo trzymali kontakt z rywalami, ale i tym razem Holandia była lepsza. Maarten van Garderen zamknął rywalizację skutecznym atakiem (22:25).

CEV EuroVolley 2023 siatkarzy jest rozgrywany w dniach 28 sierpnia – 16 września w czterech krajach. Włochy, Bułgaria, Macedonia Północna oraz Izrael to współgospodarze imprezy. W turnieju biorą udział 24 reprezentacje, podzielone na cztery grupy. Po cztery najlepsze zespoły awansują do 1/8 finału.

ME siatkarzy 2023 – wyniki meczów:

2023-08-31: Francja – Portugalia 3:1 (25:21, 25:27, 25:19, 25:15) /grupa D

2023-08-31: Ukraina – Chorwacja 2:3 (25:17, 22:25, 25:20, 15:25, 13:15) /grupa B

2023-08-31: Czarnogóra – Holandia 0:3 (19:25, 18:25, 22:25) /grupa C

2023-08-31: Serbia – Belgia (czwartek, godzina 17.45; transmisja – Polsat Sport Premium 1) /grupa A

2023-08-31: Rumunia – Izrael (czwartek, godzina 18.45; transmisja – Polsat Sport Premium) /grupa D

2023-08-31: Finlandia – Bułgaria (czwartek, godzina 19.15; transmisja – Polsat Sport News) /grupa B

2023-08-31: Polska – Czechy (czwartek, godzina 19.45; transmisja – Polsat Sport) /grupa C

2023-08-31: Estonia – Włochy (czwartek, godzina 21.00; transmisja – Polsat Sport Premium 1) /grupa A

RM, Polsat Sport