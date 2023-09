W piątkowy wieczór dojdzie do rywalizacji Miedzi Legnica z Wisłą Kraków. Obie drużyny mają w planach awans do Ekstraklasy w tym sezonie, ale jak na razie tylko jedna nie zawodzi swoich kibiców. Transmisja meczu Miedź Legnica - Wisła Kraków w Polsacie Sport News i na Polsat Box Go.