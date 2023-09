Na drodze do Ligi Konferencji podopieczni Kosty Runjaicia dostarczyli kibicom wiele emocji. Po pasjonujących dwumeczach z Ordobasami Szymkent i Austrią Wiedeń, "legioniści" stanęli do rywalizacji z FC Midtjylland. Stawką starcia był awans do fazy grupowej LK. W pierwszym spotkaniu w Danii padł remis 3:3. Stało się jasne, że losy rewanżu rozstrzygną się w Warszawie.

Po 90 minutach meczu przy Łazienkowskiej na tablicy wyników widniał rezultat 1:1. Konieczne zatem było rozegranie dogrywki, która również nie przyniosła rozstrzygnięcia. W tej sytuacji sędzia zarządził serię rzutów karnych. Więcej zimnej krwi zachowali gospodarze. W szóstej serii skuteczną interwencją popisał się Kacper Tobiasz i tym samym otworzył Legii bramy do Ligi Konferencji.

W tegorocznej edycji LK nie zabraknie uznanych marek. Wystarczy wspomnieć, że w pierwszym koszyku znalazły m.in. Eintracht Frankfurt, Club Brugge czy Fenerbahce. Przypomnijmy, że piłkarzem belgijskiego zespołu jest Michał Skóraś, a w barwach tureckiej ekipy występuje Sebastian Szymański. Natomiast z drugiego koszyka losowane będą m.in. PAOK Saloniki z Tomaszem Kędziorą i Aston Villa z Mattym Cashem.

Losowanie odbędzie się 1 września o godzinie 14:30.

Liga Konferencji 2023/2024 - podział na koszyki:

Koszyk 1:

Eintracht Frankfurt, Dinamo Zagrzeb, Club Brugge, AZ Alkmaar, Gent, Fenerbahce, Lille, Ferencvaros

Koszyk 2:

PAOK Saloniki, Slovan Bratysława, Maccabi Tel Awiw, Viktoria Pilzno, Aston Villa, Łudogorec Razgrad, Fiorentina, Bodo/Glimt

Koszyk 3:



Genk, Zoria Ługańsk, FK Astana, Besiktas, HJK Helsinki, Legia Warszawa, Spartak Trnawa, Olimpija Lublana

Koszyk 4:



Zrinjski, KI Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik Kopavogur, Nordsjaelland, Ballkani

mtu, Polsat Sport