Uczuciowa rozterka Igi Świątek. Takiej sytuacji nie miała od dwóch lat

Już w piątkowe późne popołudnie czasu polskiego Iga Światek zagra kolejny mecz na kortach US Open. Liderka światowego rankingu w trzeciej rundzie wielkoszlemowego turnieju zmierzy się z Kają Juvan. Obie prywatnie bardzo się przyjaźnią, co dodaje smaczku tej rywalizacji.

Świątek i Juvan nie ukrywają, że są przyjaciółkami. Znają się od wielu lat, jeszcze z czasów juniorskich. Występowały razem w deblu, zdobywając m.in. złoty medal młodzieżowych igrzysk olimpijskich w 2018 roku.

Na niwie seniorskiej Polka i Słowenka rywalizowały ze sobą dwukrotnie w 2021 roku. W obu przypadkach lepsza była Świątek, która wygrała w 1/16 finału WTA w Melbourne oraz kilka miesięcy później w 1/64 finału French Open. Po ponad dwóch latach znowu dojdzie do konfrontacji obu przyjaciółek.

O tym, jak bardzo Świątek i Juvan przyjaźnią się świadczy fakt, że tuż przed samym meczem... będą wspólnie trenować. To niewątpliwie wyjątkowa i rzadko spotykana sytuacja.

Zdecydowaną faworytką do wygranej jest Polka. Reprezentantka Słowenii w rankingu WTA plasuje się na 145. miejscu i aby dostać się do drabinki głównej turnieju US Open musiała przebrnąć przez trzystopniowe kwalifikacje.

Triumfatorka tego pojedynku zagra w czwartej rundzie z Jeleną Ostapenko lub Bernardą Pera.

KN, Polsat Sport