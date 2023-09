Rozstawiona z numerem 20. Jelena Ostapenko będzie rywalką Igi Świątek w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open. Łotewska tenisistka, z którą Polka ma bilans 0-3, pokonała w piątek Amerykankę Bernardę Perę 4:6, 6:3, 6:3.

Dwie godziny wcześniej Świątek gładko pokonała Słowenkę Kaję Juvan 6:0, 6:1.

ZOBACZ TAKŻE: Iga Świątek bezlitosna dla przyjaciółki! Polka w czwartej rundzie US Open

Ostatniej porażki z Ostapenko podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego doznała w lutym ubiegłego roku w 1/8 finału w Dubaju. Po niej nastąpiła niesamowita seria 37 wygranych meczów przez Świątek.

Wcześniej 26-letnia obecnie Łotyszka wygrywała w 2019 roku w Birmingham i w 2021 w Indian Wells.

W światowym rankingu Ostapenko najwyżej była na 5. pozycji. Miało to miejsce w marcu 2018 roku. Urodzona w Rydze tenisistka w dorobku ma jeden wielkoszlemowy triumf - w paryskim French Open 2017. W US Open pierwszy raz dotarła do 1/8 finału.

Cztery lata młodsza Świątek zmierzy się z nią w niedzielę.

MC, PAP