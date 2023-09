Wrona odpowiedział Świderskiemu w sprawie Kurka. "Czy nie jest to bezsensowne?"

Jeszcze przed rozpoczęciem zmagań o mistrzostwo Europy, Kurek wyraźnie zasugerował, że reprezentacja może odczuwać skutki zmęczenia długim sezonem.

- Każdy z nas wykonał tę pracę zadaną przez trenera na ile był w stanie. Jesteśmy już w zaawansowanym sezonie reprezentacyjnym. Trochę czujemy w kościach rozgrywki Ligi Narodów, całe trudy sezonu. Trochę to teraz wychodzi. Mam nadzieję, że przebrniemy przez pierwszą fazę w miarę bezboleśnie, jeżeli chodzi o urazy. A później będziemy bić się z najmocniejszymi i zobaczymy, gdzie jesteśmy - mówił kapitan reprezentacji.

ZOBACZ TAKŻE: Aleksander Śliwka uspokaja kibiców. Padły ważne słowa

Tym bardziej zaskakiwać może pojawienie się Kurka na parkiecie w rywalizacji z Czechami. Nasi południowi sąsiedzi nie należą do najmocniejszych drużyn i wydawało się, że Nikola Grbić oszczędzi swoich podstawowych zawodników, nie wpuszczając ich na parkiet nawet na chwilę.

- Z tego, co wiem, to Bartek jest cały czas mocno "opatrywany" przez fizjoterapeutów. Pewnie będzie oszczędzany na najważniejsze spotkania - przyznał prezes PZPS, Sebastian Świderski.

Na słowa byłego siatkarza odpowiedział Andrzej Wrona, który zastanawia się nad sensem wpuszczania zawodnika na parkiet w momencie, kiedy doskwiera mu zmęczenie sezonem.

- Czy nie jest bezsensowne wpuszczanie go z ławki w takim meczu? Wchodzi 35-letni zawodnik - nawet z tak łatwym przeciwnikiem, to jednak oznacza to kolejną rozgrzewkę i wejście na obroty. Jeżeli rzeczywiście są jakieś problemy, to pytanie, czy Bartek musi być "ogrywany", mając jakąś kontuzję? - pytał się Wrona.

Świderski argumentował decyzję Grbicia tym, że być może sam zawodnik prosił o pojawienie się na parkiecie.

- Wrócę do turnieju finałowego VNL, gdzie było wiadomo, że Bartek nie zagra w tym ostatnim meczu. Miał zakaz skakania na rozgrzewce. On chciał udowodnić, że on jest i że on chce. Ciągle był "pod prądem" i pokazywał, że chce wejść na boisko. Pytanie zatem, jaka była rozmowa trenera z nim. Może to właśnie Bartek prosił, żeby grać - skwitował.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Cała rozmowa w załączonym materiale wideo.