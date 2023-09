Karta walk gali FEN 50:

93 kg.: Eder de Souza (19-9-0) vs Marcin Łazarz (14-9-0) – walka mistrzowska

77.1 kg.: Mansur Abdurzakov (9-4-0) vs Piotr Poniedziałek (8-2-0)

83.9 kg.: Marcin Filipczak (7-3-0) vs Łukasz Stanek (9-8-0)

120.2 kg.: Paweł Biernat (4-0-0) vs Marcin Sianos (7-7-0)

70.3 kg: Wojciech Kawa (6-2-0) - Mateusz Rajewski (2-3)

70.3 kg.: Oleksandr Moisa (0-0-0) vs Adam Brysz (1-0-0)

61.2 kg.: Michał Musiał (1-0-0) vs Grzegorz Stabach (1-0-0)

91.2 kg.: Alan Kalski vs Adam Lazar – pojedynek w K-1

65.8 kg.: Olaf Kosiński vs Krystian Krupiński – walka semi-pro

65.8 kg.: Danil Fedenko vs Dawid Szulcek – walka semi-pro

Relacja i wyniki na żywo z gali FEN 50 od godziny 19:00 na Polsatsport.pl.

jb, Polsat Sport