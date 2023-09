Sobotnia gala zakończy trwający 15 dni maraton z Fight Exclusive Night. Za nami FEN 48 i 49, na których nie brakowało emocji. W walce wieczoru FEN 50 starcie w kategorii do 93 kg. Waga półciężka to od kilku lat najmocniejsza z dywizji w organizacji FEN. W historii miała trzech mistrzów, a tym ostatnim jest właśnie de Souza. Brazylijczyk niespełna dwa lata temu sprawił dużą niespodziankę, poddając Marcina Wójcika.



Teraz przed mistrzem pierwsza obrona. Rywalem będzie niepokonany w FEN Marcin Łazarz. Zawodnik z Białogardu w styczniu pokonał Bartosza Szewczyka i zapewnił sobie szansę mistrzowską. Co ciekawe, drugą w swojej karierze, jeśli chodzi o FEN. Pierwsza miała miejsce w sierpniu 2020 roku. Wtedy pojedynek z Adamem Kowalskim zakończył się po przypadkowym włożeniu palca do oka rywala, więc nowego mistrza nie poznaliśmy.

W Gliwicach zobaczymy walkę Mansura Abdurzakova z Piotrem Poniedziałkiem. Obaj nie lubią zostawiać decyzji sędziom o czym świadczą ich rekordy. Łącznie aż 16 z 17 wygranych pojedynków kończyli oni przed czasem.

Niespełna dwa miesiące po ostatniej walce do klatki wróci Marcin Sianos. Kołobrzeżanin pod koniec lipca wygrał na gali Babilon MMA 37 z Patrykiem Dubielą, odnosząc pierwsze zwycięstwo przez poddanie w karierze. Teraz rywalem "Ściany" będzie Paweł Biernat, który ma za sobą pojedynki w organizacji Ares. W FEN "Bieszczadzki Rosomak" wygrał wszystkie 3 walki, każdą kończąc w 1. rundzie.

Karta walk 50

Walka wieczoru

93 kg.: Eder de Souza (19-9-0) vs Marcin Łazarz (14-9-0) – walka mistrzowska

Karta główna

77.1 kg.: Mansur Abdurzakov (9-4-0) vs Piotr Poniedziałek (8-2-0)

83.9 kg.: Marcin Filipczak (7-3-0) vs Łukasz Stanek (9-8-0)

120.2 kg.: Paweł Biernat (4-0-0) vs Marcin Sianos (7-7-0)

70.3 kg: Wojciech Kawa (6-2-0) - Mateusz Rajewski (2-3)

70.3 kg.: Oleksandr Moisa (0-0-0) vs Adam Brysz (1-0-0)

61.2 kg.: Michał Musiał (1-0-0) vs Grzegorz Stabach (1-0-0)

Karta wstępna

91.2 kg.: Alan Kalski vs Adam Lazar – pojedynek w K-1

65.8 kg.: Olaf Kosiński vs Krystian Krupiński – walka semi-pro

65.8 kg.: Danil Fedenko vs Dawid Szulcek – walka semi-pro

Transmisja gali FEN 50 od godziny 19.00 w Polsacie Sport Fight, od 20.00 w Super Polsacie. Cała gala także na Polsat Box Go.

IM, Polsat Sport