Fortuna 1 Liga: Wisła Płock - Polonia Warszawa. Transmisja TV i stream online

Sąsiadujące w tabeli Fortuna 1 Ligi Wisła Płock i Polonia Warszawa zmierzą się w spotkaniu 7. kolejki. Będzie to pierwsze od 16 lat ligowe spotkanie obu zespołów. Transmisja meczu Wisła Płock - Polonia Warszawa Polsacie Sport News i na Polsat Box Go.

Po raz ostatni Wisła i Polonia spotkały się ze sobą w I Lidze w 2007 roku. Padł wtedy remis 1:1. Teraz czeka nas mecz spadkowicza z Ekstraklasy oraz drużyny, która w poprzednim sezonie występowała w II Lidze.

Płocczanie zaczęli rozgrywki od trzech remisów, później dołożyli dwie porażki i wygraną. Jednym słowem wejście w realia Fortuna 1 Ligi mają bardzo trudne.

Polonia z kolei zapewnia swoim fanom ogromne emocje i grad bramek. 13 strzelonych goli to najlepszy wynik w lidze, z drugiej strony 13 straconych to drugi najgorszy. Futbol na tak i wysokie wyniki to to, co charakteryzuje piłkarzy ze stolicy.

Transmisja meczu Wisła Płock - Polonia Warszawa od godziny 17.20 w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go.

IM, Polsat Sport