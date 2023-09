Koszykarze Sudanu Płd. i Japonii z awansem do turnieju olimpijskiego

Koszykarze Sudanu Południowego zakwalifikowali się do pierwszych w swojej młodej historii igrzysk olimpijskich, zdobywając w mistrzostwach świata jedyny bezpośredni bilet do turnieju Paryż 2024 przydzielony strefie Afryki. Miejsce dla Azji wywalczyła Japonia.

Historyczny sukces Sudanowi Południowemu zapewniła sobotnia wygrana z Angolą 101:78 w Manili w grupie M zespołów walczących o miejsca 17-32 w MŚ. „Świecące Gwiazdy”, które biorą udział w swoim pierwszym mundialu zostały najlepszą drużyną afrykańską (trzy zwycięstwa przy dwóch porażkach). Przyczyniła się do tego także także przegrana Egiptu (2-3) z Nową Zelandią 86:88.

Wybór byłego zawodnika NBA i reprezentanta Wielkiej Brytanii Luola Denga na prezesa federacji, który w trakcie mundialu jest zarazem asystentem trenera reprezentacji był doskonałą decyzją. Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Niepodległość ogłosiło w lipcu 2011 roku. Kraj wciąż nie może otrząsnąć się po krwawej wojnie, w wyniku której w latach 2013–2018 zginęło co najmniej 380 tysięcy osób, a miliony zostały wysiedlone. Sudan Południowy to także jeden z najbiedniejszych krajów globu.

- To niewiarygodne. To spełnienie marzeń. Nikt nigdy nie wyobrażał sobie ani nie marzył o tym, że znajdzie się w takiej sytuacji – powiedział Nuni Omot, były zawodnik Trefla Sopot, który z 17 punktami był w sobotę drugim strzelcem zespołu.

- A teraz będziemy mieli szansę przejść przez scenę olimpijską z naszą flagą. To niewiarygodne, co się wydarzyło. Jestem teraz bardzo wzruszony. To jedna z najlepszych historii sportowych, która wydarzyła się od dłuższego czasu. Jestem po prostu bardzo szczęśliwy, że mogę być jej częścią - dodał.

Bohaterem zwycięskiego zespołu był najlepiej podający w całym turnieju Carlik Jones, który zdobył 26 punktów, miał siedem zbiórek i 15 asyst. W tym ostatnim elemencie wyrównał historyczny rekord mistrzostw świata Toniego Kukoca, który w 1994 roku w Toronto zanotował taką liczbę decydujących podań w meczu z Chinami. Legendarny chorwacki koszykarz jest obecnie doradcą w Chicago Bulls, gdzie gra Jones.

Kolejnym krajem, który w sobotę wywalczył awans do turnieju olimpijskiego okazała się Japonia, która pokonała Wyspy Zielonego Przylądka 80:71. Współgospodarzy mundialu do zwycięstwa na Okinawie poprowadził Joshua Hawkinson - 29 pkt, siedem zbiórek i cztery asysty. Były zawodnik Anwilu Włocławek Ivan Almeida zdobył dla pokonanych 10 punktów, miał trzy zbiórki i sześć asyst.

Australia, najlepszy kraj Oceanii na tym mundialu, oraz Francja jako kraj gospodarz, także mają zapewniony występ w IO Paryż 2024.

Wicemistrzowie olimpijscy i Europy Francuzi niezadowalający występ w mistrzostwach świata zakończyli zwycięstwem nad Wybrzeżem Kości Słoniowej 87:77 i pierwszym miejscem w grupie P (bilans 3-2) walczącej o miejsce 17-32. Drugi z europejskich zespołów, który nie zakwalifikował się do czołowej szesnastki, Finlandia pożegnała się z turniejem wygraną z Wenezuelą 90:75 i drugim miejscem (bilans 2-3), za Japonią (3-2).

Do rozdysponowania w tegorocznych MŚ pozostało cztery bezpośrednie bilety na igrzyska w Paryżu: po dwa dla najwyżej sklasyfikowanych krajów ze strefy Europy i Ameryki.

MC, PAP