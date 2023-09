Raków poznał terminarz w Lidze Europy. Ciężka przeprawa na początek

Ostatnie kilka dni to moc wrażeń dla fanów Rakowa. Jeszcze w środę częstochowianie walczyli bowiem o awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Byli blisko, ale ostatecznie "tylko" zremisowali na wyjeździe z FC Kopenhaga 1:1 i to Duńczycy ze względu na triumf w Sosnowcu 1:0, cieszyli się z przepustki do Champions League.

To oznaczało, że Raków "spadł" do fazy grupowej Ligi Europy i na swoich rywali czekał podczas piątkowego losowania. RKS trafił na Atalantę, Sporting oraz Strum Graz.

W sobotę poznaliśmy terminarz grupowych zmagań. Podopieczni Dawida Szwargi pierwszy mecz rozegrają 21 września w Bergamo z Atalantą. Dwa tygodnie później - 5 października ugoszczą w Sosnowcu Strum Graz. W tym samym miesiącu - 26 października zmierzą się ponownie u siebie ze Sportingiem. Listopad to dwa mecze wyjazdowe - w Lizbonie ze Sportingiem (09.11) i w Austrii ze Strum Graz (30.11). Czerwono-niebiescy zmagania grupowe zakończą 14 grudnia domowym starciem z Atalantą.

Przypomnijmy, że dwie najlepsze ekipy z grupy awansują do fazy pucharowej Ligi Europy, natomiast trzecia drużyna zagra na wiosnę w fazie pucharowej Ligi Konferencji, w której występuje Legia Warszawa.

Terminarz Rakowa w Lidze Europy:

1. kolejka - 21 września

21.00 - Atalanta Bergamo - Raków Częstochowa

21.00 - Sturm Graz - Sporting

2. kolejka - 5 października

18.45 - Sporting - Atalanta Bergamo

18.45 - Raków Częstochowa - Sturm Graz

3. kolejka - 26 października

18.45 - Sturm Graz - Atalanta Bergamo

18.45 - Raków Częstochowa - Sporting

4. kolejka - 9 listopada

21.00 - Atalanta Bergamo - Sturm Graz

21.00 - Sporting - Raków Częstochowa

5. kolejka - 30 listopada

18.45 - Atalanta Bergamo - Sporting

18.45 - Sturm Graz - Raków Częstochowa

6. kolejka - 14 grudnia

21.00 - Sporting - Sturm Graz

21.00 - Raków Częstochowa - Atalanta Bergamo