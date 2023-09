To największy przegrany polskiej kadry? "Nie wykorzystał szansy"

Wicemistrzowie świata byli zdecydowanymi faworytami konfrontacji z "Oranje", aczkolwiek pierwszy set padł łupem rywali. W kolejnych odsłonach podopieczni Nikoli Grbicia spisali się już znacznie lepiej.

Nie można tego powiedzieć o Fornalu, który nie skończył żadnego z pięciu ataków.

- Jest chyba jeden przegrany tego meczu i ma na imię Tomek. Dostał szansę, ale miał zero procent w ataku i nie wykorzystał jej. Chyba spadł na koniec tej kolejki przyjmujących - rzekł dobitnie Wrona.

W podobnym tonie wypowiedział się Jakub Bednaruk.

- Jeżeli dostajesz szansę, jaką dostał Tomek, to dopadasz do gardła przeciwnikowi i pokazujesz, jak tobie zależy. Dajesz dużo energii. Tymczasem robił wszystko jak najdelikatniej - kiwka pod sufit, plas na zagrywce. Ja rozumiem, że trener przed meczem mówi - słuchajcie, to jest słabszy zespół, więc nie popełniajmy błędów. Tak grają silne drużyny ze słabszymi. Ale to, co było w pierwszym secie, to była przesada. Chcieliśmy grać aż za delikatnie - skwitował ekspert Polsatu Sport.

Polscy siatkarze w sobotę mają dzień odpoczynku. Kolejny mecz zagrają w niedzielę przeciwko Macedonii Północnej.

