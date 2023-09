W sobotę UFC po raz kolejny zawita do Paryża. Bohaterem walki wieczoru będzie Ciryl Gane (11-2, 5 KO, 3 Sub). Reprezentant gospodarzy skrzyżuje rękawice z Sergiejem Spivakiem (16-3, 7 KO, 7 Sub). Łącznie w karcie głównej znalazło się pięć pojedynków. Transmisja gali UFC: Gane - Spivac w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go.

Dla Gane'a będzie to szansa na powrót na zwycięskie tory. W marcu tego roku Francuz zmierzył się z Jonem Jonesem. Stawką tamtego starcia był pas mistrzowski w wadze ciężkiej. Pojedynek przebiegł pod absolutne dyktando "Bonesa", który wygrał przez poddanie w pierwszej rundzie. Tym samym Gane poniósł drugą porażkę w starciu mistrzowskim. Na początku 2022 roku musiał uznać wyższość ówczesnego czempiona Francisa Ngannou.

W pozostałych walkach Gane pozostaje niepokonany. Na ubiegłorocznej gali w Paryżu znokautował Taia Tuivasę. Tym razem jego przeciwnikiem będzie Spivak. Mołdawianin jest obecnie na fali trzech wygranych przed czasem. W ostatnim występie zawodnik z Kiszyniowa poddał duszeniem trójkątnym rękami Derricka Lewisa. W rankingu kategorii ciężkiej Spivak jest aktualnie siódmy. Gane plasuje się na drugiej lokacie.

Ciekawie powinno być również w co-main evencie. Manon Fiorot (10-1, 6 KO) zmierzy się z Rose Namajunas (11-5, 2 KO, 6 Sub) w starciu dwóch czołowych zawodniczek kategorii muszej. Interesująco zapowiada się też pojedynek w dywizji lekkiej pomiędzy Benoit Saint-Denis (11-1, 2 KO, 9 Sub) a Thiago Moisesem (17-6, 3 KO, 8 Sub). Łącznie w karcie głównej znalazło się pięć walk.

Transmisja gali UFC w Paryżu w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go. Początek o 21:00.

Karta główna (21:00, Polsat Sport Extra, Polsat Box Go):

265 lb: Ciryl Gane (11-2) vs Sergiej Spivak (16-3)

125 lb: Manon Fiorot (10-1) vs Rose Namajunas (11-5)

155 lb: Benoit Saint-Denis (11-1, 1 NC) vs Thiago Moises (17-6)

205 lb: Volkan Oezdemir (18-7) vs Bogdan Guskov (14-2)

145 lb: William Gomis (12-2) vs Yanis Ghemmouri (12-1)

Karta wstępna (18:00):

145 lb: Morgan Charriere (18-9-1) vs Manolo Zecchini (11-3)

135 lb: Taylor Lapilus (18-3) vs Caolan Loughran (8-0)

170 lb: Ange Loosa (9-3) vs Rhys McKee (13-4-1)

135 lb: Nora Cornolle (6-1) vs Joselyne Edwards (13-4)

135 lb: Farid Basharat (10-0) vs Kleydson Rodrigues (8-2)

135 lb: Zarah Fairn (6-5) vs Jacqueline Cavalcanti (5-1)