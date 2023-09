Mecz broniącej tytułu Igi Świątek z Łotyszką Jeleną Ostapenko w 1/8 finału wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku rozpocznie się ok. godz. 4 w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego.

Ich spotkanie zaplanowano jako drugie w sesji wieczornej na korcie centralnym. O godz. 1 rozpocznie się mecz Serba Novaka Djokovica z Chorwatem Borną Gojo, a po jego zakończeniu do gry przystąpią Świątek i rozstawiona z numerem 20. Ostapenko.

22-latka z Raszyna przegrała wszystkie trzy dotychczasowe spotkania z Ostapenko. Ostatniej porażki doznała w lutym ubiegłego roku w 1/8 finału w Dubaju. Po niej nastąpiła niesamowita seria 37 wygranych meczów przez podopieczną trenera Tomasza Wiktorowskiego.

Wcześniej 26-letnia obecnie Łotyszka wygrywała w 2019 roku w Birmingham i w 2021 w Indian Wells.

W światowym rankingu Ostapenko najwyżej była na piątej pozycji. Miało to miejsce w marcu 2018 roku. Urodzona w Rydze tenisistka w dorobku ma jeden wielkoszlemowy triumf - w paryskim French Open 2017. W US Open pierwszy raz dotarła do 1/8 finału.

MC, PAP