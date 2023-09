Polacy pokonali w niedzielę współgospodarzy turnieju Macedończyków 3:0. 29-letni Bednorz, który rozpoczął spotkanie w wyjściowej szóstce, zadebiutował w ME. Może go premierowy występ za udany, bowiem zdobył 17 punktów, najwięcej w całym meczu.

- Chciałem po prostu wyjść i zagrać sobie w siatkówkę. Jestem bardzo zadowolony, że mogłem wystąpić akurat przeciwko Macedonii Północnej, bo ja uwielbiam jak jest atmosfera, wtedy jeszcze bardziej się nakręcam. Cieszę się ogromnie, że tak rozpocząłem swoje pierwsze mistrzostwa Europy i mam nadzieję, że będzie tylko lepiej - powiedział Bednorz na antenie Polsatu Sport.

Biało-czerwoni najwięcej problemów ze znacznie niżej notowanym zespołem mieli w drugiej partii, gdy głównie za sprawą swoich błędów roztrwonili pięciopunktowe prowadzenie. W końcówce zachowali jednak więcej zimnej krwi od rywali, których następnie zdominowali w trzecim secie.

- Stworzyliśmy rywalom atmosferę, w której ciężko się gra, ale to jest właśnie piękno tego sportu, że najcięższe zadanie było po naszej stronie, to my musieliśmy zachować chłodną głowę i wyeliminować błędy. Doprowadziliśmy do momentu, w którym fajnie się grało. W trzecim secie powiedzieliśmy już jednak sobie, że koniec tego dobrego i trzeba po prostu zagrać jak najlepiej, pokazać swoją siatkówkę i myślę, że to zrobiliśmy. To jest dla nas najważniejsze, teraz skupiamy się już na kolejnym spotkaniu - podkreślił przyjmujący.

