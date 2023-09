Zagłębie Sosnowiec doczekało się w zeszłym sezonie końca budowy nowego stadionu. W klubie zapanował entuzjazm i wróciła ochota na osiągnięcie czegoś więcej niż tylko utrzymania w lidze. Początek bieżących rozgrywek brutalnie jednak weryfikuje te plany. Sosnowiczanie przystąpią do starcia z Lechią jako przedostatnia drużyna w tabeli.

ZOBACZ TAKŻE: Lech Poznań stracił u siebie punkty z Górnikiem Zabrze

W sześciu dotychczasowych kolejkach Zagłębie zanotowało cztery porażki i dwa remisy. Piłkarze trenera Derbina liczą na przełamanie w niedzielę przed własną publicznością. Ich rywalem będzie chimeryczna Lechia Gdańsk. Spadkowicz gra w kratkę - ma na koncie trzy zwycięstwa, dwie porażki i jeden remis.

- Będąc mądrzejszy, bo już troszeczkę poznałem tę ligę i poznajemy się wzajemnie, jeśli chodzi o zespół, jest niedosyt. Na pewno ambitniej podchodzę do dorobku punktowego, choć zdaję sobie sprawę, że większość z nas przyjęłaby pewnie obecną sytuację w ciemno. Dla nas najważniejsze jest to, że punktujemy, a co za tym idzie – krok po kroku coraz lepiej pokazujemy się na boisku. Jeśli będziemy tak przygotowywać się do każdego kolejnego spotkania, to będziemy bardziej zadowoleni - powiedział podczas przedmeczowej konferencji prasowej trener Lechii, Szymon Grabowski.

Relacja i wynik na żywo meczu Zagłębie Sosnowiec - Lechia Gdańsk na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:40.

JŻ, Polsat Sport