Legia Warszawa ma nowego obrońcę! To młodzieżowy reprezentant kraju

W szwajcarskiej ekstraklasie zadebiutował w wieku 19 lat i do tej pory rozegrał 106 spotkań, w których uzyskał cztery bramki. W sezonie 2020/21 wywalczył z klubem z Lucerny Puchar Szwajcarii.

ZOBACZ TAKŻE: Zadecydował rzuty karny w końcówce! Erik Exposito bohaterem Śląska Wrocław

- Jestem bardzo podekscytowany, że trafiłem do Legii. Ostatnie dni są dla mnie specjalne, bardzo intensywne, ale jestem niezwykle szczęśliwy, że podpisałem kontrakt. Mam same pozytywne wrażenia dotyczące klubu, drużyny. To wielki krok w mojej karierze - podkreślił Burch, cytowany w komunikacie klubu.

W obecnym sezonie ten piłkarz zagrał w czterech meczach kwalifikacji Ligi Konferencji i zdobył jedną bramkę w potyczce z Djurdargens IF. Szwajcarski zespół odpadł w ostatniej rundzie ze szkockim Hibernianem Edynburg.

- Przyglądaliśmy się mu od dłuższego czasu. Jest to zawodnik o profilu, jakiego potrzebowaliśmy - dobrze operuje piłką i dysponuje dobrą szybkością. Pomimo młodego wieku ma już doświadczenie na poziomie seniorskim, ponad trzy lata grał na poziomie szwajcarskiej ekstraklasy, był kapitanem swojego klubu - zaznaczył dyrektor sportowy Legii Jacek Zieliński.W czwartek Legia awansowała do fazy grupowej Ligi Konferencji. W rodzimej ekstraklasie z 10 pkt z czterech meczów jest w trakcie 7. kolejki czwarta, ale wygrana w niedzielnym meczu z Widzewem Łódź zapewni jej awans na pozycję lidera.

AA, PAP