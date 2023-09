MŚ w koszykówce: USA - Litwa. Relacja i wynik na żywo

Faworytami do wygranej są niewątpliwie Amerykanie, którzy praktycznie w każdym meczu koszykarskim przystępują do niego jako wyżej notowany zespół. Nie zmienia to jednak faktu, że Litwini też słyną z bardzo dobrej drużyny, która jest w stanie odegrać ważną rolę na mundialu i pokrzyżować szyki "Jankesom".

W obu krajach koszykówka jest niesamowicie popularna. NBA potrafi rozpalać zmysły każdego kibica. Nie brakuje w niej litewskich zawodników. W najlepszej lidze świata gra kapitan reprezentacji Jonas Valanciunas, które występuje w New Orleans Pelicans.

Obie reprezentacje znalazły się w grupie J i z kompletem zwycięstw przewodzą w stawce, w której są jeszcze Czarnogóra oraz Grecja. Dwie najlepsze drużyny awansują do ćwierćfinału.

Ostatni raz Amerykanie rywalizowali z Litwinami w półfinale mistrzostw świata w 2014 roku. Wówczas ci pierwsi zdecydowanie wygrali 96:68.

W finale Stany rozgromiły Serbię 129:92, natomiast ekipa z północy Europy przegrała batalię o trzecie miejsce z Francją 93:95.

Relacja i wynik na żywo meczu USA - Litwa od godz. 14:40 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport