Norwegowie ponownie złoci w Wilanowie.

Turniej VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Paliwa dobiegł końca. Rywalizacja na Plaży Wilanów do ostatniego gwizdka była niezwykle zacięta. Złote medale w Wilanowie wywalczyli Markus Mol i Jo Gladsoy Sunde z Norwegii i to ich drugi turniej w Dzielnicy Wilanów. Srebro trafiło w ręce łotewskiej pary – Ardis Bedritis i Arturs Rinkevics. Na ostatnim stopniu podium stanęli Santeri Siren i Jyrki Nurminen z Finlandii.