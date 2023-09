Superliga piłkarzy ręcznych to zmagania na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. W kampanii 2023/2024 rozgrywki Superligi zyskały nowego sponsora tytularnego, którym została firma ORLEN.

Mistrzowskiego tytułu już po raz kolejny w swojej historii bronią szczypiorniści z Kielc. Najpoważniejszym kandydatem do zdetronizowania mistrzów są natomiast zawodnicy ORLEN Wisły Płock. Swoje ambicje mają również zespoły z Zabrza, Głogowa, Gdańska oraz Puław, które uzupełniły w zeszłym sezonie czołową szóstkę.

W porównaniu do rozgrywek 2022/2023 w ORLEN Superlidze nie zobaczymy jedynego spadkowicza - Pogoni Szczecin. Do elity wrócili za to szczypiorniści Zepter KPR Legionowo.

Relacja i wynik na żywo meczu Energa Wybrzeże Gdańsk - KS Kielce na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 15.00.

fdz, Polsat Sport