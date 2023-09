ORLEN Superliga: Energa Wybrzeże Gdańsk - KS Kielce. Gdzie obejrzeć transmisję?

W nadchodzącą niedzielę, 3 września o godzinie 15:00 Energa Wybrzeże Gdańsk rozegra pierwszy mecz przed własną publicznością w sezonie 2023/2024 ORLEN Superligi. Rywalem gdańszczan będzie utytułowany mistrz Polski, jedna z najlepszych drużyn na świecie, Kielce Handball. Transmisja meczu Energa Wybrzeże Gdańsk - KS Kielce w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go.

Kieleckiej drużyny żadnemu sympatykowi piłki ręcznej przedstawiać nie trzeba. Zespół prowadzony przez trenera Tałanta Dujshebaeva składa się z wielu gwiazd światowego formatu. Aktualni reprezentanci Polski, a także Hiszpanii, Chorwacji czy Niemiec to skład, który ostatnie dwa sezony grał w finale Ligi Mistrzów. Ponadto, KS Kielce zdobył po raz 20. tytuł Mistrza Polski i tym samym śrubuje swój własny rekord na krajowym podwórku.

Na inaugurację ORLEN Superligi kielczanie na własnym terenie zmierzyli się z drużyną KGHM Chrobry Głogów. Wygrali to spotkanie 44:24, a MVP powędrowało do Igora Karacicia, który okazał się najskuteczniejszym zawodnikiem meczu (6 goli). Warto także zaznaczyć, że w składzie kielczan znajduje się dobrze znany gdańskim kibicom Miłosz Wałach. Młody bramkarz po dwóch sezonach spędzonych w barwach Wybrzeża powrócił do Kielc.

Energa Wybrzeże Gdańsk w 1. serii rozgrywek, w derbowym meczu, na wyjeździe uległa MMTS Kwidzyn 33:30. Teraz, po czterech dniach podopiecznych duetu trenerskiego Mariusz Jurkiewicz - Jakub Bonisławski czeka kolejne starcie.

Dla młodej drużyny z Gdańska nadchodzący mecz z tak prestiżowym rywalem jak KS Kielce stanowi nie tylko sportowe wyzwanie, ale także okazję do nauki i zdobycia doświadczenia. Rywalizacja z tak znakomitymi zawodnikami z pewnością przyniesie wiele korzyści i pozwoli sztabowi szkoleniowemu na dalszy rozwój drużyny. Ponadto, mecz ten będzie doskonałą okazją do sprawdzenia zespołu przy spodziewanym komplecie publiczności w Hali AWFiS.

- Cieszymy się, że ponownie Hala AWFiS w Gdańsku będzie pękała w szwach. Mam nadzieję, że publiczność okaże się naszym ósmym zawodnikiem - podsumował trener Energi Wybrzeże Gdańsk Mariusz Jurkiewicz.

