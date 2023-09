PKO BP Ekstraklasa: Legia Warszawa - Widzew Łódź. Relacja i wynik na żywo

Po południu w stolicy dojdzie do ligowego klasyka między Legią a Widzewem. Oba zespoły to nie tylko odwieczni rywale, ale również jedyne drużyny, które reprezentowały Polskę w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Widzew awansował do niej w 1996 roku, a Legia - rok wcześniej oraz w 2016. W tym roku blisko dołączenia do tego elitarnego grona był Raków. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.