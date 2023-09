Raków Częstochowa nie grał przed tygodniem w lidze. Hitowe starcie z Lechem Poznań zostało przeniesione na późniejszy termin z uwagi na rewanż "Medalików" przeciwko FC Kopenhaga. Ostatecznie mistrzowie Polski wystąpią w Lidze Europy.

- Przed nami świetne wyzwania, zagramy z drużynami z Włoch, Portugalii i Austrii. Atalanta i Sporting na pewno będą uchodzić za faworytów, co nie zmienia faktu, że my jak zwykle zrobimy wszystko, żeby nawet z tymi zespołami nawiązać równorzędną rywalizację i zdobyć punkty. W Atalancie jest legendarny trener. To klub, który od długiego czasu gra w ten sam sposób. Sporting gra w strukturze 1-3-4-3, więc podobnie jak my. Wspólnie z FC Porto i Benfiką od wielu lat dominuje w lidze portugalskiej. W europejskich pucharach jest to również uznana marka z mocnym, obiecującym trenerem. Można się tylko cieszyć i czerpać radość z tego, że znajdujemy się w takiej grupie. W każdym spotkaniu damy z siebie maksimum, by później mieć dobre wspomnienia - mówił, tuz po losowaniu grup, trener Dawid Szwarga, cytowany przez oficjalne media klubowe.

Zanim jednak częstochowianie ruszą na podbój Europy, mają obowiązki krajowe. W niedzielę podejmą beniaminka Ekstraklasy, Puszczę Niepołomice. Zespół trenera Tomasza Tułacza ma po sześciu kolejkach siedem punktów.

JŻ, Polsat Sport