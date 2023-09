Trzeci mecz, trzecie zwycięstwo! Polscy siatkarze rozbili gospodarzy ME

W swym trzecim meczu w mistrzostwach Europy siatkarzy Polska wygrała z Macedonią Północną 3:0. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia odnieśli trzecie zwycięstwo w grupie C, która swoje mecze rozgrywa w Skopje.

Polscy siatkarze uzyskali przewagę na początku meczu (4:1). Wspierani przez żywiołową publiczność gospodarze zdołali odrobić straty (9:9), ale środkowa część seta toczyła się już pod Polaków. W krótkim odstępie czasu zaliczyli pięć punktowych bloków, przedzielonych skutecznym atakiem Norberta Hubera i różnica przekroczyła dziesięć oczek (23:11). W ostatniej akcji seta kontrę skończył Tomasz Fornal (25:12).

Zobacz także: Trzęsienie ziemi w reprezentacji siatkarzy! Asystent selekcjonera odchodzi...

W drugiej odsłonie, po wyrównanym początku (5:5), poszła punktowa seria Polaków, zwieńczona atakiem Bartosza Kurka (10:5). W środkowej części seta polscy siatkarze popełnili kilka błędów i trochę na własne życzenie roztrwonili przewagę. Po skutecznym ataku Nikoli Gjorgieva gospodarze odrobili straty (19:19). W końcówce nie wytrzymali jednak ciśnienia i przegrali kluczowe akcje. Najpierw dotknęli siatki (23:21), później piłkę meczową wywalczył Kurek, a pomyłka Macedończyków w ataku zamknęła seta (25:21).

Po wyrównanym początku trzeciego seta (9:9), polscy siatkarze błyskawicznie zbudowali przewagę przy zagrywkach Fornala (16:9). Trzy punkty bezpośrednio z zagrywki dołożył Bartosz Bednorz (22:13), a Polacy kontrolowali sytuację w końcówce. Punktowy blok dał piłkę meczową, a po chwili Wilfredo Leon zakończył to jednostronne spotkanie asem serwisowym (25:14).

Skrót meczu Polska - Macedonia Północna:



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Bartosz Bednorz (17), Tomasz Fornal (16), Bartosz Kurek (13) – Polska; Nikola Gjorgiev (12) – Macedonia Północna. Polacy byli skuteczniejsi w ataku (69%–41%), dominowali w bloku (11–2), lepiej punktowali zagrywką (7–2).

Polscy siatkarze odnieśli trzecie zwycięstwo w turnieju. Na inaugurację ograli 3:0 reprezentację Czech, a w drugim spotkaniu pokonali Holandię 3:1. Dla reprezentacji Macedonii Północnej to pierwsza porażka w turnieju po wygranych 3:1 z Danią i 3:0 z Czarnogórą. We wcześniejszym niedzielnym meczu grupy C Czarnogóra pokonała Danię 3:1.

Kolejnym rywalem drużyny trenera Nikoli Grbica będzie we wtorek Dania. W środę Polacy zakończą fazę grupową konfrontacją z Czarnogórą. Kolejną rundę rozegrają w Bari we Włoszech.

Polska – Macedonia Północna 3:0 (25:12, 25:21, 25:14)

Polska: Bartosz Kurek, Tomasz Fornal, Bartosz Bednorz, Norbert Huber, Karol Kłos, Marcin Janusz – Jakub Popiwczak (libero) oraz Aleksander Śliwka, Grzegorz Łomacz, Wilfredo Leon. Trener: Nikola Grbić.

Macedonia Północna: Vlado Milev, Filip Madjunkov, Nikola Gjorgiev, Aleksandar Ljaftov, Filip Savovski, Gjorgi Gjorgiev – Darko Angelovski (libero) oraz Stojan Iliev, Kostadin Richliev (libero), Filip Despotovski, Luka Kostikj, Toshe Efremov. Trener: Josko Milenkoski.

WYNIKI I TABELE ME SIATKARZY 2023

RM, Polsat Sport