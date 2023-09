Znamy pierwsze ćwierćfinalistki US Open. To Czeszka i Rumunka

Rozstawiona z numerem 10. Karolina Muchova i Sorana Cirstea (30.) zmierzą się w 1/4 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. W niedzielę czeska tenisistka wygrała z Chinką Xinyu Wang 6:3, 5:7, 6:1, a Rumunka pokonała Szwajcarkę Belindę Bencic 6:3, 6:3.

Niespodzianką jest wygrana Cirstei, bo Bencic była rozstawiona z numerem 15. Rumunka zrewanżowała się Szwajcarce za porażkę w 2. rundzie ubiegłorocznego US Open.

Muchova i Cirstea grały ze sobą wcześniej cztery razy. Trzy zwycięstwa odniosła Czeszka.

33-letnia Rumunka dopiero drugi raz w karierze awansowała do wielkoszlemowego ćwierćfinału. Poprzednio udało jej się to we French Open 2009.

Muchova w najlepszej ósemce jest po raz piąty. W tegorocznym French Open dotarła do finału, w którym uległa Idze Świątek.

Potencjalnie zwyciężczyni tego ćwierćfinału o finał może zagrać właśnie z polską tenisistką. Liderka światowego rankingu najpierw jednak musi pokonać Łotyszkę Jelenę Ostapenko w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego, a następnie zwyciężczynię meczu między Amerykanką Coco Gauff (6.) i Dunką Caroline Wozniacki.

