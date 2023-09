Zabawny wpis polskiej tenisistki! Zażartowała ze swojej formy

Linette nie może uznać swojego występu na trwającym obecnie US Open do udanych. Pochodząca z Poznania zawodniczka dotarła zaledwie do drugiej rundy. W pierwszym meczu na nowojorskich kontach Polka pokonała w dwóch setach Aliaksandrę Sasnowicz. W kolejnym pojedynku lepsza od niej okazała się Jennifer Brady.

Wyniki Linette na wcześniejszych turniejach też nie były najlepsze. 31-latka odpadła w pierwszych rundach z imprez w Cincinnati oraz Montrealu. Natomiast na Wimbledonie rozegrała trzy mecze.

To skłoniło polską zawodniczkę do zażartowania ze swojej obecnej formy. Zrobiła to w mediach społecznościowych. Wszystko zaczęło się od wpisu opublikowanego na oficjalnym koncie US Open na Twitterze.

"Na co patrzy? Tylko złe odpowiedzi" - można przeczytać w opisie zdjęcia, na którym widać kobietę trzymającą lornetkę.

To właśnie do tego opisu postanowiła odnieść się Linette.

"Na mnie, szukającej swojej gry ze stycznia" - skomentowała Polka.

Me, looking for my game from January👀 — Magda Linette (@MagdaLinette) September 2, 2023

Linette tym wpisem przypomniała swój występ podczas tegorocznej edycji Australian Open. W styczniu Polka dotarła aż do półfinału wielkoszlemowego turnieju, gdzie pokonała ją Aryna Sabalenka.

AA, Polsat Sport