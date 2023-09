Fatalne informacje dla Igi Świątek! Straci panowanie w rankingu WTA!

To już pewne! Iga Świątek przestanie być liderką światowego rankingu WTA! Polka po sensacyjnej porażce z Jeleną Ostapenko w 1/8 finału US Open w następnym notowaniu rankingu, do którego dojdzie w poniedziałek 11 września spadnie na drugie miejsce kosztem Aryny Sabalenki. To koniec hegemonii polskiej tenisistki, która trwała 75 tygodni.