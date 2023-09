Itaka nowym partnerem PKOl-u. Firma nagrodzi medalistów olimpijskich

W wyniku współpracy PKOl z Itaką medaliści przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu oraz zimowych igrzysk w Mediolanie w 2026 roku otrzymają nagrody w postaci voucherów na wakacje.

- Zawodnicy i trenerzy są najważniejsi. Staramy się zapewnić nagrody za ich ciężką pracę, której często nie widzimy, bo widzimy tylko efekt końcowy. Ogromne podziękowania dla prezesa Itaki za to, że chce z nami tworzyć nowy Polski Komitet Olimpijski i chce, by nagradzani byli i zawodnicy i trenerzy. Biuro podróży Itaka będzie wręczało vouchery na odpoczynek sportowcom oraz ich szkoleniowcom po przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich. Każdy z medalistów dostanie voucher na wyjazd w wysokości 10 tysięcy złotych - poinformował prezes PKOl.

Beneficjentami umowy będą także polskie związki sportowe, które będą mogły skorzystać ze specjalnych rabatów na wakacyjne wyjazdy dla swoich zawodników, trenerów, a także pracowników biur.

- Od wielu lat staram się być czynnym kibicem. Gdy spotkaliśmy się z prezesem Piesiewiczem, który przedstawił propozycję współpracy, to to była oferta z gatunku tych, których się nie odrzuca. Sport jest bardzo blisko turystyki, szczególnie tej aktywnej. Jestem dumny z tego, że najlepsi polscy sportowcy, a takimi są przecież olimpijczycy, zwłaszcza medaliści i ich trenerzy, dołączą do grona klientów Itaki. Bardzo się cieszymy, że to właśnie my będziemy mogli organizować dla nich wypoczynek po wykonanej przez nich ciężkiej pracy. Mogę państwu obiecać, że będzie to wypoczynek na medal - podkreślił prezes firmy Itaka Piotr Henicz.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Klubie Olimpijczyka obecni byli sportowcy, m.in. wicemistrz świata w rzucie młotem z Budapesztu Wojciech Nowicki wraz z trenerką Joanną Fiodorow.

- Cieszę się, że jest kolejny sponsor Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ja postaram się przygotować do igrzysk jak najlepiej potrafię, mam nadzieję, że będę zdrowy. Dam z siebie wszystko. Postaram się dostarczyć jak najwięcej emocji i jak najpiękniejszych chwil po raz kolejny w swojej konkurencji - zapowiedział Nowicki.

JŻ, PAP