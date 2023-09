Jeden z faworytów Vuelta a Espana chce wrócić do gry. Postawił sobie cel

Pół minuty - tyle chce odrobić do rywali Remco Evenepoel podczas wtorkowej jazdy indywidualnej na czas we Vuelta a Espana. Broniący tytułu belgijski kolarz zajmuje w klasyfikacji generalnej czwarte miejsce, tracąc prawie dwie i pół minuty do prowadzącego Amerykanina Seppa Kussa.