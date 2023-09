"Jest to jeden z najlepszych turniejów rangi Pro Tour Futures na świecie"

Jyrki Nurminen i Santeri Siren w niedzielę w Wilanowie stanęli na najniższym stopniu podium VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Paliwa. To już ich drugi medal w tym miejscu. Dwa lata temu wygrali bowiem wilanowski turniej. - Zawsze fajnie jest tu być, a zdobyć medal, to już totalna rewelacja - przyznał po dekoracji medalowej blokujący duetu, Santeri Siren.