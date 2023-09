Kolejny wyjazd odwołany! Nikt nie chce mieć do czynienia z Wisłą Kraków?

Jak informuje "Interia", tym razem z przyjazdu na mecz w Krakowie z Wisłą zrezygnowali fani Zagłębia Sosnowiec. Obie drużyny zmierzą się ze sobą w ramach 14. kolejki Fortuna 1 Ligi na początku listopada. Już teraz wiadomo, że nie wezmą w nim udziału sympatycy z Sosnowca, mimo że wcześniej zarezerwowali bilety. Teraz rezerwację jednak odwołano.

Wcześniej na ten sam krok zdecydowali się kibice Odry Opole oraz Arki Gdynia.

Nie tylko fani drużyn przyjezdnych nie chcą przyjeżdżać na mecze swoich drużyn do Krakowa, ale również sympatycy Wisły nie są mile widziani na obiektach innych ekip. Od początku tego sezonu jeszcze nigdzie nie zostali wpuszczeni. Zabrakło ich zarówno w Łęcznej, jak i w Warszawie. Kibice "Białej Gwiazdy" usłyszeli również "nie" od GKS-u Tychy i Miedzi Legnica.

Nieoficjalnie mówi się, że jest to spowodowane tragicznymi wydarzeniami z początku sierpnia, do jakich doszło w Radłowie w woj. małopolskim, gdzie doszło do starć pseudokibiców. Tam śmierć poniosła jedna osoba, a inna doznała poważnych obrażeń, włącznie z odcięciem jednej z kończyn.

Być może przełom nastąpi niebawem, bowiem prezes Wisły, Jarosław Królewski zakomunikował za pośrednictwem mediów społecznościowych o możliwości pojawienia się fanów krakowskiego klubu na meczu w Lublinie z Motorem, do którego dojdzie pod koniec września.