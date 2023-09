Polskie siatkarki wróciły do treningów. Szykują się do turnieju kwalifikacyjnego

Po zaledwie czterech dniach odpoczynku polskie siatkarki wracają do treningów. W poniedziałek w Spale rozpoczynają zgrupowanie przed turniejem kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich. O przepustki do Paryża biało-czerwone będą walczyć w łódzkiej Atlas Arenie.

Minęło zaledwie kilkanaście godzin od zakończenia finału mistrzostw Europy, a wielu uczestników czempionatu już przygotowuje się do kolejnej imprezy – turniejów kwalifikacyjnych do igrzysk. Rozegrane zostaną one w dniach 16-24 września w trzech lokalizacjach – chińskim Ningbo, Tokio oraz Łodzi. Rywalizacja w nich toczyć się będzie systemem "każdy z każdym", po dwie najlepsze reprezentacje uzyskają awans na igrzyska, na których Francja, jako gospodarz, ma zapewniony udział.

ZOBACZ TAKŻE: "Jest to jeden z najlepszych turniejów rangi Pro Tour Futures na świecie"

Dla Polek to może być impreza znacznie ważniejsza niż czempionat Starego Kontynentu. Igrzyska olimpijskie od dłuższego czasu są nieosiągalne dla biało-czerwonych, które po raz ostatni wystąpiły w Pekinie w 2008 roku. Podopieczne Stefano Lavariniego w Łodzi zmierzą się kolejno ze Słowenią (16.09), Koreą Południową (17.09), Kolumbią (19.09), Tajlandią (20.09), Niemcami (22.09), Stanami Zjednoczonymi (23.09) i Włochami (24.09). Trzy ostatnie spotkania mogą okazać się decydujące, a same zawody będą niezwykle intensywne - bowiem uczestnicy rozegrają siedem meczów w zaledwie dziewięć dni.

Polska reprezentacja po odpadnięciu w ćwierćfinale z mistrzostw Europy w czwartek wróciła do kraju.

- Dziewczyny dostały cztery dni wolnego, miały więc trochę czasu na regenerację i odpoczynek. Pewnie tego czasu jest wciąż za mało, ale tegoroczny kalendarz reprezentacyjny jest wyjątkowo intensywny. Do tego awansowaliśmy do turnieju finałowego Ligi Narodów, co automatycznie skróciło nam wakacje. Cierpią trochę na tym zawodniczki, sztab szkoleniowy i też nasze rodziny – powiedział drugi trener reprezentacji Nicola Vettori.

Jak dodał, przed turniejem nie są przewidziane żadne mecze kontrolne.

- Skupiamy się tylko na treningach i poprawieniu elementów, które nie do końca funkcjonowały w trakcie mistrzostw – wyjaśnił Vettori.

W Spale zajęcia rozpocznie 15 siatkarek. Do kadry dołączyła Martyna Czyrniańska, którą uraz wykluczył z udziału w mistrzostwach Europy. Lavarini przed samym turniejem będzie musiał skreślić jedną zawodniczkę.

JŻ, PAP