Powrót do PKO BP Ekstraklasy. Były zawodnik Jagiellonii zagra w Warcie

Tiru w latach 2020-2023 reprezentował Jagiellonię, w której rozegrał 76 spotkań ligowych i zdobył trzy bramki. Ostatnie pół roku spędził w CFR Cluj, trzecim zespole minionego sezonu rumuńskiej ekstraklasy.

"Nie było tajemnicą, że szukaliśmy środkowego obrońcy, który będzie gotowy do podjęcia rywalizacji o miejsce w składzie. Zdecydowaliśmy się na Bogdana Tiru. To piłkarz z odpowiednim doświadczeniem, a nie bez znaczenia był też fakt, że zna nasz kraj i specyfikę ligi. Często grał już w ustawieniu z trójką obrońców, co okazało się decydujące" - powiedział Tomasz Pasieczny, pełniący obowiązki dyrektora sportowego Warty Poznań.

Rumun przez większość swojej kariery był związany z klubem Viitorul (obecnie Farul) Konstanca. Zagrał w jego barwach 176 razy i strzelił dziewięć goli; w 2017 roku został mistrzem kraju, a dwa lata później zdobył Puchar Rumunii. Nowy piłkarz "Zielonych" ma na koncie dwa występy w pierwszej reprezentacji Rumunii – debiutował w niej w 2016 roku.

"Jestem podekscytowany tym, że wracam do Polski i będę znów mógł występować w ekstraklasie. Mam stąd dobre wspomnienia i gdy pojawiła się oferta z Warty, to długo się nie zastanawiałem. Z czasów gry w Jagiellonii zapamiętałem, że mecze przeciwko Warcie Poznań zawsze były trudne, zacięte i dlatego spodobała mi się perspektywa dołączenia do zespołu" - przyznał Tiru, cytowany przez oficjalną stronę klubową.

Nowy defensor będzie mógł zadebiutować w Warcie 17 września w derbowym meczu z Lechem.

W poniedziałek o północy zamyka się okienko transferowe.